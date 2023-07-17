"النصر" يضع اللمسات الأخيرة على صفقة "فوفانا"

وقال الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "النصر يقترب من صفقة سيكو فوفانا.. التفاصيل النهائية يتم حسمها من جانب الناديين قبل إبرام الاتفاقية، حيث وافق اللاعب بالفعل".