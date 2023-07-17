"النصر" يضع اللمسات الأخيرة على صفقة "فوفانا"

اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، أن نادي النصر اقترب من حسم صفقة سيكو فوفانا، لاعب وسط نادي لانس الفرنسي.
وقال الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "النصر يقترب من صفقة سيكو فوفانا.. التفاصيل النهائية يتم حسمها من جانب الناديين قبل إبرام الاتفاقية، حيث وافق اللاعب بالفعل".
وأضاف: "من المقرر أن ينضم فوفانا إلى كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وأندرسون تاليسكا".
وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن نادي النصر سيدفع 18 مليون يورو، مقابل التعاقد مع سيكو فوفانا من لانس الفرنسي في الصيف الجاري.