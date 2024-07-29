أخضر اليد للناشئين يدشن تدريباته بمعسكر سلوفينيا تأهبًا للآسيوية

دشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مواليد (2006)م، اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره التحضيري الخارجي المقام حاليًا في سلوفينيا، استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ (10) لكرة اليد للناشئين، المؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا (2025)، والتي تستضيفها إيران خلال الفترة من الـ (3) وحتى الـ (14) من شهر سبتمبر (2024)م.