أخضر اليد للناشئين يدشن تدريباته بمعسكر سلوفينيا تأهبًا للآسيوية

دشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مواليد (2006)م، اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره التحضيري الخارجي المقام حاليًا في سلوفينيا، استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ (10) لكرة اليد للناشئين، المؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا (2025)، والتي تستضيفها إيران خلال الفترة من الـ (3) وحتى الـ (14) من شهر سبتمبر (2024)م.
أجرى أخضر اليد للناشئين، تدريباته على فترتين صباحية، ومسائية، ففي الفترة الصباحية، حرص المدرب توماس أوتشفيرك على زيادة التجانس بين لاعبي الأخضر في الجوانب الهجومية، وتطبيق عددٍ من الرسومات التكتيكية التي سيتم انتهاجها خلال المرحلة المقبلة.
وتركزت التدريبات المسائية على تحسين جودة الانتقال من المرحلة الدفاعية إلى المرحلة الهجومية، إضافة إلى تطوير عملية اتخاذ القرار في حالة الزيادة العددية، في الوقت الذي خضع فيه حراس المرمى لتدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس مناف آل سعيد.
شهدت تدريبات الأخضر غياب الثنائي أحمد العبيدي وعبد الله المرهون. حيث يخضع الثنائي لمرحلة استشفاء عقب مشاركتهما رفقة المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية للشباب لكرة اليد.