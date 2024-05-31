بالفيديو.. فرحة مشجعي الهلال بعد الفوز بأغلى الكؤوس

وتفصيلاً، رصدت "سبق" من أحد المقاهي في العاصمة الرياض آراء المشجعين، التي أكد في أولها المشجع الهلالي عبدالرحمن الشمري أن الفريق تعرض إلى ضغط نفسي كبير بعد تعرضه لطرد اثنين من اللاعبين، فيما عبر المشجع الهلالي الآخر أسامة الشمري عن استيائه من تصرف لاعب الهلال علي البليهي، موضحًا أن الهلال كان مسيطرًا على المباراة حتى لحظة الطرد.. فيما رفض بعض مشجعي النصر التعليق على المباراة.