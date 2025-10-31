بتتويج من الأمير عبدالله بن فهد.. فالكنسفارد يونايتد بطل جولة الرياض ودوري الأبطال العالمي

بطولة عالمية مرموقة

تُعد جولات "لونجين" من أعرق البطولات الدولية في قفز الحواجز لفئة الخمس نجوم، وقد انطلق موسمها الحالي من الدوحة في 1 مارس، مرورًا بـ15 مدينة في 12 دولة عبر ثلاث قارات، بجوائز إجمالية تتجاوز 36 مليون يورو (156.2 مليون ريال)، وشملت محطاتها: الدوحة، مكسيكو، شنغهاي، مدريد، كان، راماتويل، سان تروبيه، لندن، فالكنسفارد، ريزنبيك، نيويورك، فيينا، روما، والرباط، قبل أن تختتم في الرياض.