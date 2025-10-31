بتتويج من الأمير عبدالله بن فهد.. فالكنسفارد يونايتد بطل جولة الرياض ودوري الأبطال العالمي

توَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، فريق فالكنسفارد يونايتد بلقب دوري الأبطال العالمي لفئة الخمس نجوم، ضمن الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية التي أقيمت في العاصمة الرياض.
كما سلّم مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، والسيد يان توبس رئيس جولات لونجين العالمية لقفز الحواجز، جائزتي المركزين الثاني والثالث إلى فريقي كانز ستارز وشنغهاي سوانز على التوالي.
منافسات الفردي
وفي منافسات الفردي، توج الفارس البريطاني سكوت براش، المصنف الثالث عالميًا، بلقب الشوط الثالث (جولتان – ارتفاع 1.55 متر) المؤهل للجائزة الكبرى لجولة الرياض، بزمن بلغ 69.56 ثانية، تليه الألمانية جورن سبريهي (70.26 ثانية)، ثم السعودي عبدالرحمن الراجحي في المركز الثالث (71.43 ثانية).
تألق سعودي في فئة النجمتين
شهد اليوم الأول من البطولة تألقًا لافتًا للفرسان السعوديين في شوطي فئة النجمتين:
الشوط الأول (جولتان في جولة – ارتفاع 1.20 متر):
المركز الأول: فهد الجعيد (31.98 ثانية).
المركز الثاني: عبدالعزيز الذايدي (32.29 ثانية).
المركز الثالث: ناصر البقمي (32.47 ثانية).
الشوط الثاني (الزمن ضد الوقت – ارتفاع 1.40 متر):
المركز الأول: المصري محمد بن عفيف (61.80 ثانية).
المركز الثاني: السعودي عبدالرحمن الراجحي (65.70 ثانية).
المركز الثالث: السعودي فهد العجمي (65.79 ثانية).
بطولة عالمية مرموقة
تُعد جولات "لونجين" من أعرق البطولات الدولية في قفز الحواجز لفئة الخمس نجوم، وقد انطلق موسمها الحالي من الدوحة في 1 مارس، مرورًا بـ15 مدينة في 12 دولة عبر ثلاث قارات، بجوائز إجمالية تتجاوز 36 مليون يورو (156.2 مليون ريال)، وشملت محطاتها: الدوحة، مكسيكو، شنغهاي، مدريد، كان، راماتويل، سان تروبيه، لندن، فالكنسفارد، ريزنبيك، نيويورك، فيينا، روما، والرباط، قبل أن تختتم في الرياض.