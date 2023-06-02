استدعاء محترفي الاتفاق لخوض تصفيات كأس الأمم الأوروبية

كشف نادي الاتفاق عن استدعاء محترفيه الأجانب لتمثيل منتخبات بلادهم خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، المقرر إقامتها في ألمانيا.
حيث استدعى منتخب السويد مهاجم الاتفاق روبين كوايسون لخوض مباراة النمسا القادمة، ضمن المجموعة الأوروبية السادسة المقررة يوم 20 من يونيو الجاري.
وكان المنتخب السويدي قد استهلّ مشواره في التصفيات بالهزيمة على أرضه أمام بلجيكا "0-3"، لكنه استعاد توازنه وحقق فوزًا كبيرًا على نظيره أذربيجان "5-0".
وينفرد المنتخب النمساوي بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا بلجيكا والسويد بـ3 نقاط لكل منهما، ثم إستونيا وأذربيجان من دون رصيد.
كما استدعى منتخب مقدونيا الشمالية متوسط ميدان الاتفاق داركو فيلكوفسكي، لمباراتي أوكرانيا وإنكلترا، ضمن المجموعة الثالثة والمقررة يومي 16 و19 يونيو الجاري على التوالي.
واستهلّ منتخب مقدونيا مشواره في التصفيات بالفوز على مالطا "2-1"، ويحتلّ مقدونيا الشمالية المركز الثالث بالمجموعة بـ3 نقاط، خلف إنكلترا المتصدرة بـ6 نقاط، وإيطاليا الثانية بـ3 نقاط، ثم أوكرانيا ومالطا بدون أي نقطة.
ويتأهّل مباشرة إلى النهائيات المقررة صيف 2024 في ألمانيا، بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، إضافة إلى 3 منتخبات عبر دوري الأمم الأوروبية والبلد المضيف.
وتقام النهائيات القارية في 10 مدن ألمانية من 14 يونيو إلى 14 يوليو عام 2024، على أن يحتضن ملعب اليانز أرينا في ميونيخ، المباراة الافتتاحية، وملعب برلين الأولمبي المباراة النهائية.