استدعاء محترفي الاتفاق لخوض تصفيات كأس الأمم الأوروبية

وتقام النهائيات القارية في 10 مدن ألمانية من 14 يونيو إلى 14 يوليو عام 2024، على أن يحتضن ملعب اليانز أرينا في ميونيخ، المباراة الافتتاحية، وملعب برلين الأولمبي المباراة النهائية.