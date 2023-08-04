الهلال ينهي تحضيراته للكلاسيكو أمام الاتحاد.. ومالكوم سيدخل قائمة المباراة

وغاب البرازيلي مالكوم "26 عاماً" عن المشاركة مع الفريق في دور مجموعات البطولة العربية بسبب عدم استكمال إجراءات تسجيله، على الرغم من قيد اسمه ضمن القائمة الأولية في البطولة التي تم تسليمها في الـ25 من يوليو الماضي.