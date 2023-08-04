الهلال ينهي تحضيراته للكلاسيكو أمام الاتحاد.. ومالكوم سيدخل قائمة المباراة

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء السبت، نهائياً مبكراً ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حينما يلاقي شقيقه الاتحاد في كلاسيكو سعودي خالص، خصوصاً في ظل تواجد الأسماء الكبيرة التي استقطبها كل فريق خلال الميركاتو الحالي.
ميدانياً، أنهى فريق الهلال مساء الجمعة تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة الاتحاد، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلاله المدير الفني "جورج جيسوس" التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد، واختتم المدير الفني البرتغالي الحصة التدريبية بتدريبات فنية متنوعة.
وتوجه اللاعبون فور نهاية المران لمقر إقامتهم، تأهباً لخوض مواجهة السبت، التي يستضيفها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
يشار أن الهلال استكمل، يوم الجمعة، إجراءات تسجيل البرازيلي مالكوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في قائمة المشاركة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وبالتالي سيدخل قائمة مباراة الاتحاد، السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.
وغاب البرازيلي مالكوم "26 عاماً" عن المشاركة مع الفريق في دور مجموعات البطولة العربية بسبب عدم استكمال إجراءات تسجيله، على الرغم من قيد اسمه ضمن القائمة الأولية في البطولة التي تم تسليمها في الـ25 من يوليو الماضي.
وانضم مالكوم إلى صفوف الفريق الهلالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 4 أعوام قادماً من زينيت سان بطرسبرج الروسي.
الجدير ذكره أن الهلال تأهل بصعوبة بالغة لدور خروج المغلوب، بعدما حلّ وصيفاً في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، حيث تعادل مع الأهلي طرابلس الليبي سلباً، ثم خسر أمام السد القطري 2-3، قبل أن يفوز على الوداد المغربي 2-1.