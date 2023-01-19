كأس موسم الرياض .. كتيبة باريس سان جيرمان تتوج باللقب  .. على حساب نجوم الهلال والنصر

توج فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم بكأس موسم الرياض ، في كرنفال عالمي وتاريخي ، وذلك من أمام نظيره نجوم موسم الرياض ( المطعم بنجوم فريق الهلال والنصر ) بنتيجة 5/4 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس ، على أرض ملعب الملك فهد الدولي " الدرة " في العاصمة السعودية الرياض وبدأت المباراة بقائمة الفريقين التالية .