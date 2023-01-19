كأس موسم الرياض .. كتيبة باريس سان جيرمان تتوج باللقب  .. على حساب نجوم الهلال والنصر

توج فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم بكأس موسم الرياض ، في كرنفال عالمي وتاريخي ، وذلك من أمام نظيره نجوم موسم الرياض ( المطعم بنجوم فريق الهلال والنصر ) بنتيجة 5/4 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس ، على أرض ملعب الملك فهد الدولي " الدرة " في العاصمة السعودية الرياض وبدأت المباراة بقائمة الفريقين التالية .
-محمد العويس .
-سعود عبدالحمد .
-هيون سو .
-علي البليهي .
-سلطان الغنام.
-لويس جوستافو.
-عبدالله الخيبري .
-بيتي مارتينيز.
-موسى ماريغا.
-سالم الدوسري.
-كريستيانو رونالدو "الكابتن".
-نافاس.
-أشرف حكيمي.
-ماركينيوس "الكابتن".
-راموس.
-بيرنات.
-رويز.
-سولر.
-سانشيز.
-نيمار.
-ميسي.
-مبابي .
بادر الضيوف باريس بالتسجيل عن طريق النجم الأرجنتيني "ميسي" في الدقيقة الثالثة ،بعد تمريرة رائعة وصلته من البرازيلي "نيمار" .
وهدد قائد فريق نجوم الهلال والنصر " رونالدو " مرمى حارس باريس "نافاس " عند الدقيقة 7 .
وأعاد "رونالدو " فريقه للمباراة عند الدقيقة 36 بهدف التعديل من ركلة جزاء .
وتصدى الحارس العويس لتسديدة " مبابي " عند الدقيقة 37 .
وخسر فريق باريس خدمات اللاعب " جوان بيرنات " حين خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 40 .
وعند الدقيقة 42 سجل قائد باريس " ماركينيوس " الهدف الثاني لفريقه بعد كرة ماكرة وصلته من "مبابي " .
العويس يتصدى لركلة جزاء " نيمار"
وعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع 3+45 تألق العويس وتصدى لركلة جزاء من قدم " نيمار " .
مع مطلع الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 54 أحرز " راموس " الهدف الثالث لفريق باريس .
وأعاد " هيون سو" فريق نجوم موسم الرياض للواجهة بهدف التعديل الثالث برأسية عند الدقيقة 56 .
لكن " مبابي " سجل حضوره في هذه المواجهة بالهدف الرابع لفريقه باريس من ركلة جزاء عند الدقيقة 60 .
فيما أضاف "ايكتيكي " الهدف الخامس لباريس ، عند الدقيقة 78 .
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع 3+90 قلص " تاليسكا" النتيجة لفريق نجوم موسم الرياض بالهدف الرابع .