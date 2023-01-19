رياضة

كأس موسم الرياض .. كتيبة باريس سان جيرمان تتوج باللقب  .. على حساب نجوم الهلال والنصر

في مباراة تاريخية عنوانها فوق الخيال ..قادها " كريستيانو رونالدو " و " ميسي "  
كأس موسم الرياض .. كتيبة باريس سان جيرمان تتوج باللقب  .. على حساب نجوم الهلال والنصر
أحمد سرور
أحمد سرور

توج فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم بكأس موسم الرياض ، في كرنفال عالمي وتاريخي ، وذلك من أمام نظيره نجوم موسم الرياض ( المطعم بنجوم فريق الهلال والنصر ) بنتيجة 5/4  ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس ، على أرض ملعب الملك فهد الدولي " الدرة " في العاصمة السعودية الرياض وبدأت المباراة بقائمة الفريقين التالية .

قائمة فريق موسم الرياض ( الهلال والنصر )

-محمد العويس .

-سعود عبدالحمد .

-هيون سو .

-علي البليهي .

-سلطان الغنام.

-لويس جوستافو.

-عبدالله الخيبري .

-بيتي مارتينيز.

-موسى ماريغا.

-سالم الدوسري.

-كريستيانو رونالدو "الكابتن".

قائمة باريس سان جيرمان 

-نافاس.

-أشرف حكيمي.

-ماركينيوس "الكابتن".

-راموس.

-بيرنات.

-رويز.

-سولر.

-سانشيز.

-نيمار.

-ميسي.

-مبابي .

المباراة

بادر الضيوف باريس بالتسجيل عن طريق النجم الأرجنتيني "ميسي" في الدقيقة الثالثة ،بعد تمريرة رائعة وصلته من  البرازيلي "نيمار" .

وهدد قائد فريق نجوم الهلال والنصر " رونالدو " مرمى حارس باريس "نافاس " عند الدقيقة 7 .

وأعاد "رونالدو " فريقه للمباراة عند الدقيقة 36 بهدف التعديل من ركلة جزاء . 

وتصدى الحارس العويس لتسديدة " مبابي " عند الدقيقة 37 .

وخسر فريق باريس  خدمات اللاعب " جوان بيرنات "  حين خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 40 .

وعند الدقيقة 42  سجل قائد باريس " ماركينيوس " الهدف الثاني لفريقه  بعد كرة ماكرة وصلته من "مبابي " .

العويس يتصدى لركلة جزاء " نيمار"

وعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع 3+45 تألق العويس وتصدى لركلة جزاء من قدم " نيمار " .

الشوط الثاني

مع مطلع الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 54 أحرز " راموس " الهدف الثالث لفريق باريس .

وأعاد " هيون سو" فريق نجوم موسم الرياض للواجهة بهدف التعديل الثالث برأسية عند الدقيقة 56 .

لكن " مبابي " سجل حضوره في هذه المواجهة بالهدف الرابع  لفريقه باريس من ركلة جزاء عند الدقيقة 60 .

فيما أضاف "ايكتيكي " الهدف الخامس لباريس ، عند الدقيقة 78 .

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع 3+90 قلص " تاليسكا" النتيجة لفريق نجوم موسم الرياض بالهدف الرابع . 

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