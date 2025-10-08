لاعبا المنتخب "البريكان" و"أبو الشامات": مباراة صعبة وسنحتفل بالتأهل لكأس العالم بعد مباراة العراق

أكد لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جاهزيتهم الكاملة لمواصلة مشوار التأهل إلى كأس العالم، وذلك بعد الفوز المستحق الذي حققه الأخضر على نظيره الإندونيسي، ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.
وعبّر مهاجم المنتخب فراس البريكان عن سعادته بالفوز، مشيدًا بروح الفريق وتكاتف اللاعبين، وقال: كانت مباراة مهمة وصعبة في الوقت نفسه، وكنا ندرك ذلك منذ البداية. استعدينا جيدًا لهذه المواجهة، وبعزيمة الرجال وإصرار المجموعة استطعنا تحقيق النقاط الثلاث.
وأضاف: "لكل مباراة ظروفها الخاصة، لكن بدعم جماهيرنا في المدرجات تمكنا من تجاوز الصعاب وتحقيق الفوز، وسنواصل العمل بنفس الروح حتى نبلغ هدفنا المنشود".
من جانبه، أكد اللاعب صالح أبو الشامات أن الفوز على إندونيسيا خطوة في الطريق الصحيح، لكن المشوار لم ينته بعد، قائلاً: نحمد الله على هذا الفوز، لكنه لا يعني أننا أنجزنا ما نطمح إليه، تركيزنا الآن على المباراة القادمة أمام العراق، وهدفنا إسعاد جماهير الوطن بالتأهل إلى كأس العالم.
وأضاف: المنتخبات الثلاثة جاءت إلى هذه المرحلة بطموح مشروع في نيل بطاقة التأهل، وهذا ما يزيد من صعوبة المباريات، لكننا على أتم الجاهزية للقاء القادم وسنقاتل من أجل الشعار والوطن.
وبهذا الانتصار، يثبت الأخضر السعودي قدرته على التعامل مع مختلف الظروف، مؤكدًا حضوره القوي في التصفيات وحرصه على مواصلة المشوار بثقة نحو تحقيق حلم التأهل وتمثيل الوطن في المحفل العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.