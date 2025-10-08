لاعبا المنتخب "البريكان" و"أبو الشامات": مباراة صعبة وسنحتفل بالتأهل لكأس العالم بعد مباراة العراق

من جانبه، أكد اللاعب صالح أبو الشامات أن الفوز على إندونيسيا خطوة في الطريق الصحيح، لكن المشوار لم ينته بعد، قائلاً: نحمد الله على هذا الفوز، لكنه لا يعني أننا أنجزنا ما نطمح إليه، تركيزنا الآن على المباراة القادمة أمام العراق، وهدفنا إسعاد جماهير الوطن بالتأهل إلى كأس العالم.