رقم قياسي جديد للهلال أمام الأهلي

سجل الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز الهدف الأول للهلال بتسديدة من قدمه اليسرى عند الدقيقة الـ 12 بعد كرة عرضية من مالكوم ثم سجل صانع الهدف الأول مالكوم الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من داروين نونيز الذي انطلق من منتصف الملعب حتى حينما اقترب من مرمى الأهلي ومرر إلى الخالي من الرقابة مالكوم فكان الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24.