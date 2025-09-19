رقم قياسي جديد للهلال أمام الأهلي

حقق فريق الهلال رقم قياسي جديد في مبارياته بالكلاسيكو أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ونجح الهلال للمرة الثالثة بتاريخه في تسجيل 3 أهداف بالشوط الأول أمام الأهلي ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين وذلك في غضون 41 دقيقة فقط في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة 19 سبتمبر على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وتمكن الهلال من إنهاء الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة أمام مضيفه الأهلي في المباراة التي ما تزال جارية حتى الآن على أرضية ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
سجل الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز الهدف الأول للهلال بتسديدة من قدمه اليسرى عند الدقيقة الـ 12 بعد كرة عرضية من مالكوم ثم سجل صانع الهدف الأول مالكوم الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من داروين نونيز الذي انطلق من منتصف الملعب حتى حينما اقترب من مرمى الأهلي ومرر إلى الخالي من الرقابة مالكوم فكان الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24.
وعاد النجم البرازيلي مالكوم لاحراز الهدف الثالث عند الدقيقة الـ 41 بعد تمريرة من سالم الدوسري، بطريقة شبيهة للهدف الأول الذي سجله.
الجدير ذكره أن الهلال سبق وأن سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام الأهلي في مناسبتين من قبل الأولى كانت في مايو 2021 (خلال 42 دقيقة) والثانية في مارس 2022 (خلال 48 دقيقة) واليوم يسجّل ثلاثيته بعد 41 دقيقة فقط.