غداً في ختام كأس الطائرة .. تتويج الخليج بالذهب وصراع ثلاثي على المركز الثاني

تختتم غداً الأربعاء، بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، التي تقام مبارياتها على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف بمواجهتين، يلتقي في الأولى الاتحاد ونظيره الابتسام 4 عصراً، يقود اللقاء محمد الحناكي حكم أول وأحمد الرجب حكم ثانٍ، وياسر إسماعيل مسجلاً وكامل الزاهر مراقباً للمباراة .