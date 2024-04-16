غداً في ختام كأس الطائرة .. تتويج الخليج بالذهب وصراع ثلاثي على المركز الثاني

تختتم غداً الأربعاء، بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، التي تقام مبارياتها على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف بمواجهتين، يلتقي في الأولى الاتحاد ونظيره الابتسام 4 عصراً، يقود اللقاء محمد الحناكي حكم أول وأحمد الرجب حكم ثانٍ، وياسر إسماعيل مسجلاً وكامل الزاهر مراقباً للمباراة .
ويلعب الخليج والهلال عند الـ 6 مساءً، ويقود اللقاء سامي أمين حكم أول وخالد الحديثي حكم ثانٍ، ومسفر الرشدة مسجلاً وأمين الطريفي مراقباً للمباراة .
وكان الخليج حقق لقب البطولة بعد فوزه في الجولة الأولى والثانية بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، محققاً العلامة الكاملة بدون أي خسارة ولن تؤثر مواجهته أمام الهلال على حسم اللقب في حالة خسارته بأي نتيجة، ويأتي الاتحاد في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الهلال نقطتان والابتسام بنقطة وحيدة .
وسيكون الصراع في مباريات اليوم الختامي لتحديد المراكز من الثاني للرابع لفرق الاتحاد والهلال والابتسام .