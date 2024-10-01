الاتفاق: أكثر من 73 لاعبًا ولاعبة يشاركون في دورة الألعاب السعودية 3

ومن جهة أخرى، تحدث المشرف العام للألعاب المختلفة في نادي الاتفاق محمد العباد، عن إنجازات النادي بالموسم الماضي والنظرة المستقبلية للألعاب المختلفة، قائلاً: لقد فتحت استراتيجية دعم الأندية الرياضية آفاقًا كبيرة للنادي والرياضيين في المملكة، وهدفنا منذ البداية وضع آلية للاستفادة من الدعم وتطوير نظام حوكمة النادي، ورفع مستوى الألعاب المختلفة وتنميتها، ووضع خطة للارتقاء بالألعاب الرياضية المختلفة، والاهتمام بالمواهب الصاعدة وإعادة أغلب الألعاب للواجهة مثل كرة الطائرة، والبلياردو، والتنس الأرضي، والطاولة، والريشة، والمصارعة، والملاكمة، والجودو، والرماية، والمبارزة، والجمباز وكرة قدم الصالات والشاطئية، والسباحة، والألعاب الإلكترونية، والدراجات الهوائية وغيرها.