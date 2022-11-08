بمدينة الملك عبد الله الرياضية ..غدًا ختام دور المجموعات لبطولة اتحاد غرب آسيا

يُشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، الأولى تضم عمان وقطر ولبنان، فيما تضم الثانية كل من السعودية البحرين وسوريا، بحيث تلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.