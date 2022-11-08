بمدينة الملك عبد الله الرياضية ..غدًا ختام دور المجموعات لبطولة اتحاد غرب آسيا

تختتم غدًا الأربعاء ، الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 عامًا لكرة القدم ، التي يستضيفها الاتحاد السعودي على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية، والتي تستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.
وتُقام الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات غدًا الأربعاء التاسع من نوفمبر 2022 حين يلتقي منتخبا عمان وقطر، ومنتخبا السعودية والبحرين.
يُشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، الأولى تضم عمان وقطر ولبنان، فيما تضم الثانية كل من السعودية البحرين وسوريا، بحيث تلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.
وفي المقابل يلعب الخاسران من الدور قبل النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يعود المنتخبان اللذان حلا بالمركز الثالث من دور المجموعات لخوض مباراة لتحديد المركزين الخامس والسادس.