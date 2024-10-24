رياضة

بعد الخسارة من اليابان والتعادل أمام البحرين.. الأخضر السعودي يتراجع للمركز 59

في التصنيف الدولي لـ"فيفا"
بعد الخسارة من اليابان والتعادل أمام البحرين.. الأخضر السعودي يتراجع للمركز 59
تم النشر في

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من المركز الـ56 عالميًّا إلى الـ59؛ وذلك بعد الخسارة من اليابان ثم التعادل مع البحرين خلال شهر أكتوبر الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات والذي شهد على تراجع الأخضر السعودي.

وتربع المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي، وجاء المنتخب الفرنسي ثانيًا والإسباني ثالثًا.

وعربيًّا، احتل المنتخب المغربي الصدارة بوجوده في المرتبة الـ13 عالميًّا، ثم المنتخب المصري ثانيًا باحتلال المركز الـ30 على العالم.

المنتخب السعودي
تصفيات كأس العالم 2026

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org