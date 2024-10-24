بعد الخسارة من اليابان والتعادل أمام البحرين.. الأخضر السعودي يتراجع للمركز 59

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من المركز الـ56 عالميًّا إلى الـ59؛ وذلك بعد الخسارة من اليابان ثم التعادل مع البحرين خلال شهر أكتوبر الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.
جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات والذي شهد على تراجع الأخضر السعودي.
وتربع المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي، وجاء المنتخب الفرنسي ثانيًا والإسباني ثالثًا.
وعربيًّا، احتل المنتخب المغربي الصدارة بوجوده في المرتبة الـ13 عالميًّا، ثم المنتخب المصري ثانيًا باحتلال المركز الـ30 على العالم.