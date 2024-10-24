بعد الخسارة من اليابان والتعادل أمام البحرين.. الأخضر السعودي يتراجع للمركز 59

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من المركز الـ56 عالميًّا إلى الـ59؛ وذلك بعد الخسارة من اليابان ثم التعادل مع البحرين خلال شهر أكتوبر الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.