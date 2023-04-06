بعد الإساءة إلى "لوكاكو".. يوفنتوس يتلقى أوامر بإغلاق جزء من ملعبه أمام نابولي

بعد أن تعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لإساءات عنصرية خلال مباراة جمعتهما في نصف نهائي كأس إيطاليا، الثلاثاء الماضي، تلقى نادي يوفنتوس، أوامر بإغلاق جزء من ملعبه، في مباراة فريقه الأول لكرة القدم المقبلة على أرضه، في الدوري الإيطالي أمام نابولي.