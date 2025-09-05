بثنائية "النمر" و"الحسن".. الأخضر الأولمبي يتفوق على روسيا استعدادًا لآسيا 2026

ضمن البرنامج الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي تستضيفها السعودية في الرياض وجدة، تغلّب المنتخب السعودي الأولمبي على نظيره الروسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الأراضي الروسية.