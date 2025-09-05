بثنائية "النمر" و"الحسن".. الأخضر الأولمبي يتفوق على روسيا استعدادًا لآسيا 2026

ضمن البرنامج الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي تستضيفها السعودية في الرياض وجدة، تغلّب المنتخب السعودي الأولمبي على نظيره الروسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الأراضي الروسية.
وسجّل مشاري النمر الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 35، بعد أن كان المنتخب الروسي قد افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة. فيما أضاف عباس الحسن الهدف الثاني في الدقيقة 78، مؤكدًا جاهزية المنتخب للبطولات القادمة.
وجاءت المباراة ضمن معسكر المنتخب الإعدادي في روسيا بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، الذي بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت: تركي بالجوش (حارسًا)، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، خالد العسيري، سالم النجدي، عبدالملك العييري، عباس الحسن، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العليوة، همام الهمامي، مشاري النمر.
يُذكر أن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 تُعد محطة مهمة في مسيرة المنتخب، وتأتي استعداداته ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لرفع جاهزية المنتخبات الوطنية.