الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات استعداداً للآسيوية

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها تطبيقهم لمران تكتيكي، واختتمت الحصة بمناورة مصغّرة.
ويواصل "الأخضر" مساء غدٍ السبت تدريباته على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.