الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات استعداداً للآسيوية

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.