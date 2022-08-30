بعد تلقيه القرار الصادر من مركز التحكيم حول قضية "كنو" الهلال يصدر بيانًا صحافيًّا.. تعرف على التفاصيل

وفي ردّها على القرار الصادر من مركز التحكيم أصدرت إدارة الهلال، الثلاثاء، بيانًا عبر حساب النادي الرسمي في تويتر موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "يشير مجلس إدارة النادي إلى عدم استغرابه من تلقّي قرار مركز التحكيم الرياضي في هذا التوقيت المتأخر ومع قرب نهاية فترة التسجيل، والذي يأتي استكمالًا لما ذكره النادي في بيانه الصادر مساء يوم الثالث عشر من شهر أغسطس 2022، المتضمن إشارة إلى "بطء المركز في الإجراءات، سواء في قيد المنازعة، والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى إصداره قرارًا بالرفض، وتراخيه في تحديد مواعيد الرد، قبل إصداره بيانًا إعلاميًّا؛ لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر".