بعد تلقيه القرار الصادر من مركز التحكيم حول قضية "كنو" الهلال يصدر بيانًا صحافيًّا.. تعرف على التفاصيل

أبدت إدارة نادي الهلال عدم استغرابها من توقيت القرار الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي في النزاع القائم بينها ونادي النصر، على خلفية قضية الدولي محمد كنو، لاعب فريقه الأول لكرة القدم.
وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي أرسل قرارًا إلى طرفي القضية الهلال والنصر، يقضي بإلزام الأول بالتضامن مـع محمد كنو بدفع تعويض مالي 12.8 مليون ريال، إضافة إلى إلزام اللاعب بدفع قيمة الشيك المصدق إلى الطرف الآخر بقيمة 7.5 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، وإيقاف اللاعب أربعة أشهر.
وفي ردّها على القرار الصادر من مركز التحكيم أصدرت إدارة الهلال، الثلاثاء، بيانًا عبر حساب النادي الرسمي في تويتر موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "يشير مجلس إدارة النادي إلى عدم استغرابه من تلقّي قرار مركز التحكيم الرياضي في هذا التوقيت المتأخر ومع قرب نهاية فترة التسجيل، والذي يأتي استكمالًا لما ذكره النادي في بيانه الصادر مساء يوم الثالث عشر من شهر أغسطس 2022، المتضمن إشارة إلى "بطء المركز في الإجراءات، سواء في قيد المنازعة، والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى إصداره قرارًا بالرفض، وتراخيه في تحديد مواعيد الرد، قبل إصداره بيانًا إعلاميًّا؛ لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر".
وأضاف بيان النادي الأزرق: "يؤكد مجلس الإدارة أن تركيز النادي حاليًّا ينصبّ نحو تجهيز الفريق الأول لكرة القدم للاستحقاقات المقبلة بدءًا بمواجهة ضيفه الفيحاء، التي سيخوضها خلال أقل من 48 ساعة منذ تلقّيه القرار المجحف، مشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في مساعيه المتواصلة نحو الحفاظ على حقوق النادي على الأصعدة كافة".
يذكر أن محمد كنو وقع مع النصر في 2 يناير الماضي لمدة ثلاثة أعوام، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ دون موافقة ناديه، الذي جدَّد عقده حتى عام 2025 في السابع من الشهر ذاته.