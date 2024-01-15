بهدف إلهام الجيل القادم ونشر رياضة التنس في المملكة.. الإسباني نادال سفيرًا لاتحاد التنس السعودي

وفي حديثه عن دوره الجديد كسفير للاتحاد السعودي للتنس، قال نادال: "يمكنك أن ترى النمو والتقدم في كل مكان تنظر إليه في المملكة العربية السعودية، وأنا متحمس لأن أكون جزءًا من ذلك. مازلت أواصل لعب التنس لأنني أحب اللعبة. لكن بعيدًا عن اللعب، أريد مساعدة الرياضة في النمو على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وفي السعودية هناك إمكانات حقيقية. الأطفال الموجودون هنا اليوم يتطلعون إلى المستقبل ولديهم شغف حقيقي بجميع الألعاب الرياضية. إذا كان بإمكاني مساعدتهم في حمل المضرب أو ببساطة الحصول على اللياقة البدنية والاستمتاع بفوائد الحياة الصحية، سأكون سعيدًا، لإحداث الفرق".