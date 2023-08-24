فابريزيو رومانو.. الأهلي يحسم صفقة غابرييل فيغا لاعب سيلتا فيغو الإسباني

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي، للتعاقد مع الإسباني غابرييل فيغا، لاعب سيلتا فيغو، بالميركاتو الصيفي الحالي.
وأفاد الصحفي على حسابه الشخصي عبر موقع "X"، بأن إدارة سيلتا فيغو قبلت عرض الأهلي، كما وافق اللاعب الإسباني على الانتقال للسعودية، واللعب للأهلي.
وأشار أيضًا الصحفي "نيكولا شيرا" إلى أن النادي الأهلي مستعد لدفع الشرط الجزائي البالغ (40 مليونًا) للتعاقد مع غابرييل فيغا.
وأوضح أن النادي السعودي عرض على لاعب خط وسط سيلتا فيغو، عقدًا حتى 2027 مقابل (12.5 مليون/سنة)؛ وبذلك تجاوز عرض الأهلي عرض نابولي الذي قدّم 36 مليون يورو (شاملة المكافآت) للنادي الإسباني وراتب 2.2 مليون سنويًّا.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي؛ فإن نسبة انتقال غابرييل صاحب الـ21، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 30 مليون يورو، إلى الأهلي، قد اكتملت بنسبة 100%.