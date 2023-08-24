فابريزيو رومانو.. الأهلي يحسم صفقة غابرييل فيغا لاعب سيلتا فيغو الإسباني

وأوضح أن النادي السعودي عرض على لاعب خط وسط سيلتا فيغو، عقدًا حتى 2027 مقابل (12.5 مليون/سنة)؛ وبذلك تجاوز عرض الأهلي عرض نابولي الذي قدّم 36 مليون يورو (شاملة المكافآت) للنادي الإسباني وراتب 2.2 مليون سنويًّا.