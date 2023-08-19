"سي إن إن" تبرز احتفال "جيرارد" مع لاعبي الاتفاق بعد تحقيق الفوز الثاني بالدوري

أبرز موقع "سي إن إن" الاحتفال الكبير لـ "ستيفن جيرارد"، المدير الفني لنادي الاتفاق، مع لاعبي الفريق بتحقيق الفوز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، والذي خطف أنظار متابعي لعبة كرة القدم.