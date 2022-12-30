"الهلال" يحسم ديربي "النصر" للسيدات بسداسية.. و"الاتحاد" يكتسح "سما" بـ14 هدفاً

أمطر فريق الهلال للسيدات لكرة القدم شباك ضيفه النصر بستة أهداف مقابل ثلاثة، ملحقاً الهزيمة الأولى بالمتصدر، اليوم الجمعة، على ملعب الرديف بنادي الهلال، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2023-2022.