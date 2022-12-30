"الهلال" يحسم ديربي "النصر" للسيدات بسداسية.. و"الاتحاد" يكتسح "سما" بـ14 هدفاً

أمطر فريق الهلال للسيدات لكرة القدم شباك ضيفه النصر بستة أهداف مقابل ثلاثة، ملحقاً الهزيمة الأولى بالمتصدر، اليوم الجمعة، على ملعب الرديف بنادي الهلال، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2023-2022.
سداسية الهلال سجلت عن طريق أربعة لاعبات، وهن العراقية شوخان نور الدين "هاتريك"، وإيمان حسن، جوري سماح، وأريج العنزي، فيما جاءت أهداف النصر عن طريق ميساء زياد "هدفين" وغادة حمادي.
وبهذا الفوز الكبير نجح الهلال بتقليص الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطة واحدة بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، مقابل 23 نقطة للنصر في الصدارة.
واكتسحت سيدات الاتحاد نظيراتها بفريق سما بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 14 هدفاً دون مقابل، مساء اليوم، على ملعب معهد إعداد القادة بالرياض.
أهداف الاتحاد سجلت بواسطة صبا توفيق "هاتريك" وزينب كاظم "هاتريك" وثنائية لكل من لانا عبدالرزاق وبيان صدقة وأسرار محمد، وهدف لسارة عبدالله وآية المجالي.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثالث، في حين بقي رصيد فريق سما بالمركز الثامن والأخير من دون أي نقطة.
وتختتم مواجهات الجولة غداً بإقامة مواجهتين، في الأولى يلاقي الأهلي ضيفه اليمامة، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين يواجه فريق شعلة الشرقية نظيره الشباب على ملعب نادي الخليج.
ويتوقف الدوري ثلاثة أسابيع تزامنا مع مشاركة أخضر السيدات في البطولة الدولية التجريبية للسيدات في الخبر خلال الفترة من 11 حتى 19 يناير المقبل.