9 مباريات على مدار ثلاثة أيام في دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.. تعرف عليها

ويستقبل الخلود غداً على ملعب نادي البكيرية بالبكيرية ضيفه الصفا، وفي اللقاء الثاني يلتقي العين وجدة على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، فيما تلعب المواجهة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول حينما يستقبل الفيصلي ضيفه النجمة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.