بعد هدفه الخيالي بضربة مقصية.. "رونالدو" يثير التفاعل بتصرف رائع خلال مباراة البرتغال "فيديو"

وانتشر فيديو تمّ تداوُله عبر منصَّات التواصل الاجتماعي لـ"كريستيانو رونالدو" وهو يقوم باحتضان أطفال من حاملي الكرات على خط الملعب؛ إذْ حرص على الاحتفال معهم بعد تسجيله الهدفَ الأول من علامة الجزاء.