بعد هدفه الخيالي بضربة مقصية.. "رونالدو" يثير التفاعل بتصرف رائع خلال مباراة البرتغال "فيديو"

أثار "كريستيانو رونالدو" نجم منتخب البرتغال، التفاعلَ بتصرف رائع تجاه الأطفال حاملي الكرات خلال مواجهة بولندا التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة، في دوري الأمم الأوروبية.
وسجل "رونالدو" هدفين ساعد من خلالهما في فوز منتخب بلاده على ضيفه بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.
وانتشر فيديو تمّ تداوُله عبر منصَّات التواصل الاجتماعي لـ"كريستيانو رونالدو" وهو يقوم باحتضان أطفال من حاملي الكرات على خط الملعب؛ إذْ حرص على الاحتفال معهم بعد تسجيله الهدفَ الأول من علامة الجزاء.
ونشر "رونالدو"، محتفلًا بهذا الانتصار، عدةَ صور خلال هزّ شباك بولندا، وكتب على حسابه بمنصة "إكس" عن منتخب بلاده: "لم يهزم في طريق الوصول إلى ربع النهائي".
وأصبح رصيد رونالدو 910 أهداف مع منتخب بلاده ومع مختلف الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية.
وكان قد اكتسح منتخبُ البرتغال نظيرَه البولندي "5-1"، أمس الجمعة، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.
وسجل "رافائيل لياو" هدف التقدم للبرتغال بضربة رأس في الدقيقة 59، ثم ظهر الأسطورة "كريستيانو رونالدو" لينفذ ركلة جزاء بنجاح على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى في الدقيقة 72.
وأضاف "برونو فيرنانديز، وبيدرو نيتو" الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين "80، 83"، قبل أن يعود "رونالدو" في الدقيقة 87 ويسجل هدفًا خياليًّا بضربة مقصية مذهلة.
بينما سجّل "دومينيك ماركزوك" هدفَ بولندا الوحيد في الدقيقة 88.
وبهذه النتيجة ضمنت البرتغالُ التأهلَ إلى الدور ربع النهائي بدوري الأمم الأوروبية بعدما أمنت صدارة المجموعة الأولى بوصولها للنقطة 13، فيما تراجعت بولندا للمرتبة الرابعة الأخيرة بتوقف رصيدها عند أربع نقاط.