فيديو.. "الفراج" يتغنى بأداء الأهلي أمام أبها: صنَع الأجواء الرائعة بالدوري والحياة بالمدرجات

أشاد الإعلامي "وليد الفراج" بالأداء الذي قدّمه النادي الأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله خلال مباراته أمس أمام أبها.
وحقق الأهلي أمس السبت فوزًا كبيرًا على نظيره أبها بنتيجة (5/1)، ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وقال "الفراج" عبر برنامج "أكشن مع وليد": "بالرغم من الوصول لنهاية الدوري وحسم الأمور للهلال، الأهلي يواصل صنع الأجواء الرائعة في الدوري وصناعة الحياة في المدرجات".
وتابع: "الأهلي أمام أبها استعرض عضلاته الفنية، وروحه الجماهيرية، ورغم تغيير جلد الفريق بالكامل؛ إلا أنه يلعب بروح عالية.
واستطرد: "مع بعض التعديلات على الفريق في الموسم الجديد، سيصبح فريقًا متعِبًا، وكابوسًا لكل الفرق، الفريق يظل يعطي الكل إشارات بأن القادم أحسن، وننتظر موسمًا سيحصل فيه الأهلي على أرقام مهمة جدًّا".
ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة.