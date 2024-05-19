فيديو.. "الفراج" يتغنى بأداء الأهلي أمام أبها: صنَع الأجواء الرائعة بالدوري والحياة بالمدرجات

واستطرد: "مع بعض التعديلات على الفريق في الموسم الجديد، سيصبح فريقًا متعِبًا، وكابوسًا لكل الفرق، الفريق يظل يعطي الكل إشارات بأن القادم أحسن، وننتظر موسمًا سيحصل فيه الأهلي على أرقام مهمة جدًّا".