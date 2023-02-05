فريق "أكاديمية نجوم رفحاء" يفوز ببطولة كرة القدم "ITBA_SA"

وتوّج رئيس مركز لينة بندر الشمري، بحضور ممثل المجتمع المحلي بلينة طلال بن محمد الشمري، فريق "أكاديمية نجوم رفحاء" بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ومبلغ 24 ألف ريال، وسلّم لاعبي فريق "التحدي" الميداليات الفضية، ومبلغ 12 ألف ريال لحصولهم على المركز الثاني.