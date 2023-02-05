فريق "أكاديمية نجوم رفحاء" يفوز ببطولة كرة القدم "ITBA_SA"

شهد رئيس مركز إمارة لينة التابع لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بندر بن عبار الشمري، مساء السبت، اختتام النسخة الأولى من بطولة كرة القدم "ITBA_SA"، على هامش مهرجان "شتاء درب زبيدة".
وانتهت المباراة النهائية على ملعب بلدية لينة، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا غفيرًا؛ بفوز فريق "أكاديمية نجوم رفحاء" على فريق "التحدي" بركلات الجزاء الترجيحية 5/6 بعد التعادل السلبي للفريقين في شوطي المباراة.
وتوّج رئيس مركز لينة بندر الشمري، بحضور ممثل المجتمع المحلي بلينة طلال بن محمد الشمري، فريق "أكاديمية نجوم رفحاء" بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ومبلغ 24 ألف ريال، وسلّم لاعبي فريق "التحدي" الميداليات الفضية، ومبلغ 12 ألف ريال لحصولهم على المركز الثاني.
كما حصل على لقب هداف البطولة مشعل الفواز من فريق "التحدي"، وأفضل حارس مرمى أحمد دلي من فريق "التحدي"، وأفضل لاعب مشعل العواد من فريق أكاديمية نجوم رفحاء.
وأدار المباراة النهائية الحكم عبدالله الجهني، ومساعده معزي الشمري، وعامر الأشجعي، وهشام العنزي كحكم رابع.