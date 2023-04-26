تنطلق غدًا في كوريا الجنوبية.. "أخضر المبارزة" يشارك في بطولة الجائزة الكبرى

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السايبر التي ستنطلق غدًا الخميس في العاصمة الكورية الجنوبية.
ويمثل الأخضر السعودي كل من: سعد البقمي، وعادل المطيري، وأحمد القديحي، ومحمد العمرو، وجهاد العبيد، وعبدالله المنسف، وزياد المطيري.
فيما يقود المنتخب فنيًا سيريل فيغبغيكل ومساعده ماجد المطيري، ويترأس البعثة عادل الرميحي.
وسيخضع "الأخضر" غدًا لفحص أدوات المبارزة؛ استعدادًا لخوض مواجهاته بعد غد الجمعة.
وتعد بطولة الجائزة الكبرى، التي يشارك فيها 161 لاعبًا من 35 دولة، أول بطولة تندرج ضمن التصنيف للتأهل لأولمبياد باريس 2024.