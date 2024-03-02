"ميدو" يوضح تغريدته بشأن اللاعب "محمد صلاح".. الاتفاق النهائي وسيلعب مع "الهلال"

رجّح أحمد حسام ميدو، المحلل الرياضي لبرنامج "دورينا غير" على القناة السعودية، تفضيل النجم المصري محمد صلاح اللعب لنادي الهلال على الاتحاد في الموسم القادم.
جاء ذلك في توضيح لتغريدته التي نشرها على حسابه بمنصة "إكس" والتي قال فيها إن "محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود ،"
وأضاف ميدو: "المعلومات الأكيدة التي لدي بأن صلاح سيكون في الدوري السعودي الموسم المقبل، وقد توصل للاتفاق النهائي ".
وتابع ميدو: "بمعرفتي لشخصية صلاح وطريقة تفكيره سوف يختار اللعب مع الهلال، لأنه لا يحب الإقدام على مخاطرة كبيرة، هو يرى أن الهلال فريق مستقر أكثر، وسينجح معه بشكل أكبر".