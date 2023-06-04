ميسي قريب من الهلال.. والساعات القليلة القادمة حاسمة

في حين قالت صحف محلية اليوم الأحد، من المتوقع وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج مع بلاده بلقب مونديال قطر 2022 إلى الرياض في غضون 48 ساعة قبل الإعلان رسميًا عن انضمامه للهلال.