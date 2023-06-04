ميسي قريب من الهلال.. والساعات القليلة القادمة حاسمة

ذكرت تقارير إعلامية اقتراب نادي الهلال من التوقيع مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الساعات القليلة القادمة .
وتوقعت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يكشف الهلال عن أغلى صفقة في التاريخ بضم بطل العالم بعد غد الثلاثاء في حال حصولها على الموافقة النهائية من جانب اللاعب
في حين قالت صحف محلية اليوم الأحد، من المتوقع وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج مع بلاده بلقب مونديال قطر 2022 إلى الرياض في غضون 48 ساعة قبل الإعلان رسميًا عن انضمامه للهلال.
وكشفت أن الفائز بالكرة الذهبية في 7 مناسبات بصدد توقيع عقود انتقاله للهلال في غضون ساعات قليلة أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت تواجد وفد سعودي حاليًا في باريس ومن المقرر عودته إلى الرياض قريبًا برفقة النجم الأسطوري لبرشلونة الإسباني الذي انتهى عقده للتو مع بطل الدوري الفرنسي.
وما يؤكد قرب قدوم ميسي إلى الهلال هو استغناء الفريق عن خدمات المهاجم النيجيري أوديون إيغالو والأرجنتيني لوسيانو فييتو مما يثير التكهنات بشأن إفساح المجال في الهجوم لوصول ميسي المرتقب إلى أزرق العاصمة .
وكان نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي أعلن يوم أمس رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم.