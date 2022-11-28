فيفا يفتح تحقيقاً مع المنتخب الألماني .. لهذا السبب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الاثنين ، فتح تحقيق لانتهاك المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، قواعد إجراء المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيا، في بطولة كأس العالم 2022.
وقال «فيفا»، الاثنين، إن لجنة التأديب تحقق في سبب عدم تعيين أي لاعب لحضور المؤتمر الصحفي، في اليوم السابق للمباراة، وفقاً لما تنص عليه لوائح البطولة.
وتحدث لوسائل الإعلام فقط، هانسي فليك المدرب، وقال إنه تم إعفاء اللاعبين من الرحلة الطويلة للمؤتمر الصحفي، قبل يوم من المباراة التي لعبت، الأحد، وانتهت بالتعادل 1-1.
وتتضمن العقوبة المحتملة توجيه إنذار أو توقيع غرامة.
وينظم المؤتمر الصحفي التالي للمنتخب الألماني، الأربعاء، عشية المباراة الحاسمة في دور المجموعة أمام كوستاريكا.