فيفا يفتح تحقيقاً مع المنتخب الألماني .. لهذا السبب

وتحدث لوسائل الإعلام فقط، هانسي فليك المدرب، وقال إنه تم إعفاء اللاعبين من الرحلة الطويلة للمؤتمر الصحفي، قبل يوم من المباراة التي لعبت، الأحد، وانتهت بالتعادل 1-1.