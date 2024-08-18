مهرجان ولي العهد للهجن: "نوارة" تخطف نجومية الـ "جذاع"
خطفت المطية "نوارة" لمالكها السعودي عقاب الدهاس التوقيت الأفضل في أولى أيام منافسات الـ "جذاع" الفئة الرابعة المعتمد مشاركتها في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته السادسة الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
ونجحت المطية "نوارة" في تحقيق لقب الشوط الثالث خلال الفترة المسائية بزمن قدره 8:03.299 دقيقة وبمسافة (5 كيلو متر)، حيث أقيم اليوم 18 شوطاً لفئة الحقائق (قعدان ـ بكار).
وكانت المطية "الشبلة" لمالكها بدر الدهاس قد افتتحت أشواط اليوم الصباحية ضمن منافسات الـ "جذاع"، وتُوِّجت بلقب الشوط الأول بزمن قدره 7:53.480 دقيقة.
وشارك في أشواط اليوم الافتتاحي 521 مطية ضمتهم قائمة البداية الرسمية من اللجنة، بواقع 355 مطية في الفترة الصباحية، و166 مطية في الفترة المسائية.