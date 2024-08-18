مهرجان ولي العهد للهجن: "نوارة" تخطف نجومية الـ "جذاع"

خطفت المطية "نوارة" لمالكها السعودي عقاب الدهاس التوقيت الأفضل في أولى أيام منافسات الـ "جذاع" الفئة الرابعة المعتمد مشاركتها في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته السادسة الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.