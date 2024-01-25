ذهب ريعه لصالح ثلاث مؤسسات خيرية.. حفل العشاء المقام بمناسبة سباق الدرعية إي بري 2024 يجمع أكثر من 1.8 مليون دولار

حيث تم جمع أكثر من 1.8 مليون دولار من خلال المزاد الذي قدمه جوني جولد، والذي ضم مجموعة متنوعة من القطع المذهلة - بما في ذلك قطع فنية فريدة من نوعها، وقلادة من لآلئ "كوبا كابانا" من علامة "ديور" ارتدتها الأميرة "شارلين" أميرة موناكو، وقميص نادي النصر لكرة القدم يحمل توقيع النجم "كريستيانو رونالدو"، وحذاء حصري من بوما يحمل توقيع "يوسين بولت"، وحتى فرصة قيادة سيارة الجيل الثالث للفورمولا إي في حلبة الدرعية. أما أبرز المعروضات خلال الأمسية فقد كانت لوحة للممثل الحائز على جائزة الأوسكار "أدريان برودي" بعنوان "القلب الكبير" والتي تلقت الكثير من العروض وبيعت في النهاية بقيمة 275 ألف دولار. وقد حضر أدريان الحفل وأتيحت له الفرصة ليشرح الرؤية التي استلهم منها لوحته.