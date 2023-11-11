بفارق 3 أهداف عن أقرب مطارديه.. "كريستيانو رونالدو" يتربع على قمة هدافي دوري روشن

واصل النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قائد فريق النصر هوايته المفضلة في زيارة شباك الخصوم بتسجيله هدف تأكيد فوز فريقه على مضيفه الوحدة.
وسجل البرتغالي هدف التقدم الثالث لفريق النصر مطلع الشوط الثاني.
وبهذا الهدف ابتعد كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة الهدافين بوصوله إلى الهدف رقم 13 في المسابقة مبتعدًا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال ويأتي في المرتبة الثالثة في القائمة كلٌ من النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد والبرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر برصيد 8 أهداف لكل منهما.
يُشار إلى أن النجم المخضرم شارك في 12 مباراة بالمسابقة خلال هذا الموسم سجل 13هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.