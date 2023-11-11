بفارق 3 أهداف عن أقرب مطارديه.. "كريستيانو رونالدو" يتربع على قمة هدافي دوري روشن

وبهذا الهدف ابتعد كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة الهدافين بوصوله إلى الهدف رقم 13 في المسابقة مبتعدًا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال ويأتي في المرتبة الثالثة في القائمة كلٌ من النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد والبرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر برصيد 8 أهداف لكل منهما.