من ساحات البرازيل الفقيرة إلى صفوف النصر.. قصة "غوستافو" بطل "الكرات الطويلة" و"الكروت الحمراء"!

يقول غوستافو: علمت برحيلي من لويس فيليبي لاعب أتليتكو مدريد. قال لي هل تريد أن تأتي إلى مدريد؟ لم أفهم شيئًا، ما زلت أمتلك عقدًا ساريًا مع بايرن، وأنا سعيد هنا. وتابع: غوارديولا لم ينوِ العمل معي منذ البداية، لا يهم، لكن كان يجب أن يخبرني بذلك، بالتأكيد لن أبقى في نادٍ لا يريدني مدربه.