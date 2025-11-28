بحضور وزير الرياضة و وزير الإعلام.. جزيرة شورى تحتضن لقاء الإعلام الرياضي

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز جسور التواصل بين القطاع الرياضي ووسائل الإعلام، وتبادل الآراء حول ما يشهده القطاع من مستجدات وتطورات، إضافةً إلى استعراض الجهود والمبادرات الحالية، كما يتضمن اللقاء الإجابة عن الاستفسارات كافة المقدمة من ممثلي وسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية ويعكس الشراكة القائمة بين الجانبين لصالح الرياضة السعودية.