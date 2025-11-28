بحضور وزير الرياضة و وزير الإعلام.. جزيرة شورى تحتضن لقاء الإعلام الرياضي

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومعالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، نظّمت وزارة الرياضة مساء أمس الخميس، "لقاء الإعلام الرياضي"، والذي يستمر لمدة يومين، في جزيرة شورى "المركز الرئيس لمشروع البحر الأحمر"، بتواجد أصحاب المعالي في وزارتي الرياضة والإعلام وقيادات القطاع الرياضي كافة، وأكثر من 85 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز جسور التواصل بين القطاع الرياضي ووسائل الإعلام، وتبادل الآراء حول ما يشهده القطاع من مستجدات وتطورات، إضافةً إلى استعراض الجهود والمبادرات الحالية، كما يتضمن اللقاء الإجابة عن الاستفسارات كافة المقدمة من ممثلي وسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية ويعكس الشراكة القائمة بين الجانبين لصالح الرياضة السعودية.
يشار إلى أن إقامة هذا النوع من اللقاءات، تأتي تماشيًا مع جهود الوزارة الرامية إلى التكامل والتعاون مع مختلف القطاعات، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل، في القطاع الرياضي والارتقاء بجودة مخرجاته.