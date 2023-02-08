فريق الغيم بالباحة يتوّج بالبطولة النسائية الأولى لكرة القدم

نظم فرع وزارة الرياضة بالشراكة مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة البطولة النسائية الأولى بالمنطقة في عدد من الألعاب، والتي اختتمت أمس.
واشتملت البطولة، التي أقيمت برعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على عدد من الألعاب الجماعية والفردية "كرة قدم - ريشة طائرة - الجري - الدراجات".
وتوّج فريق الغيم بكأس البطولة في منافسات كرة القدم التي أقيمت بمدينة الملك سعود الرياضية.
وقالت خلود الغامدي مشرفة فريق الغيم النسائي لكرة القدم بمنطقة الباحة لـ"سبق": فريق الغيم فاز ببطولة كرة القدم بعد تغلبه على فريق الكلية التقنية بخمسة أهداف دون رد، وتوج بكأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ 3000 ريال.