فريق الغيم بالباحة يتوّج بالبطولة النسائية الأولى لكرة القدم

واشتملت البطولة، التي أقيمت برعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على عدد من الألعاب الجماعية والفردية "كرة قدم - ريشة طائرة - الجري - الدراجات".