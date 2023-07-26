"الهلال" يخطط لتقديم عرض جديد للتعاقد مع البولندي "ليفاندوفسكي"

وانضم المهاجم البولندي إلى برشلونة في يوليو 2022، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014، وحتى 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.