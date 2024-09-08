رسميًا.. السعودية تتسلم استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026

تسلم فؤاد إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية وعبدالرحمن بخش، المدير التنفيذي للفعاليات الرياضية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا استضافة المملكة لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026م والتي تستضيفها السعودية بمحافظة العلا بعد فوزملفها في نوفمبر 2023م خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الفروسية.
وجاء التسليم اليوم في ختام بطولة العالم للقدرة والتحمل 2024م بمدينة مونبازير الفرنسية.
يذكرأن الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية حققوا نجاحات كبيرة في استضافة البطولات الدولية للقدرة والتحمل أبرزها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لخمسة مواسم، والذي يعد الأغلى في العالم من نوعه وشارك في نسختهالاخيرة 2024م 51 دولة حول العالم.
وتأتي استضافة المملكة لبطولة العالم للقدرة والتحمل إكمالاً للنجاحات التي حققتها في استضافة أحداث الفروسية العالمية كبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز وكأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024م والذي أقيم لأول مرة بالشرق الأوسط.