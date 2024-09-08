رسميًا.. السعودية تتسلم استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026

يذكرأن الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية حققوا نجاحات كبيرة في استضافة البطولات الدولية للقدرة والتحمل أبرزها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لخمسة مواسم، والذي يعد الأغلى في العالم من نوعه وشارك في نسختهالاخيرة 2024م 51 دولة حول العالم.