تصفيات كأس العالم 2026 : الأخضر السعودي يواصل تصدره بهدفين في مرمى المنتخب الأردني

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على تصدره لمجموعته الآسيوية عقب تغلبه على شقيقه الأردني في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عمان الدولي.
وانتهت المواجهة التي جمعت الشقيقين ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات الدور الثاني المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامته في ثلاث دول هي المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، بفوز الأخضر السعودي بهدفين نظيفين.
أهداف المباراة سجلها اللاعب صالح الشهري "هدفين" في الدقيقة رقم 8 والدقيقة رقم 30 في شوط المباراة الأول.
بتلك النتيجة يحافظ الأخضر السعودي على صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط في حين يبقى المنتخب الأردني على رصيده البالغ نقطة واحدة من تعادله مع المنتخب الطاجيكستاني في حين يأتي طاجيكستان ثانيًا برصيد 4 نقاط وفي المركز الأخير باكستان بلا أي رصيد.
يُذكر أن مباريات الجولة الأولى كانت قد انتهت بفوز الصقور السعودية على باكستان برباعية نظيفة في حين تعادل الأردن مع طاجيكستان.
يُذكر أن أول منتخبين من المجموعات التسع سيتأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت ذاته تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.