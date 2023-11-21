تصفيات كأس العالم 2026 : الأخضر السعودي يواصل تصدره بهدفين في مرمى المنتخب الأردني

بتلك النتيجة يحافظ الأخضر السعودي على صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط في حين يبقى المنتخب الأردني على رصيده البالغ نقطة واحدة من تعادله مع المنتخب الطاجيكستاني في حين يأتي طاجيكستان ثانيًا برصيد 4 نقاط وفي المركز الأخير باكستان بلا أي رصيد.