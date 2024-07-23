فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يعقد اجتماعه الدوري السادس في الرياض

واستعرض خبير التوثيق حكيم غزاوي والمرشح للعمل في المشروع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم التجارب الدولية في التوثيق الرياضي لعدد من الدول، أبرزها: إيطاليا، إنجلترا، إسبانيا، البرازيـل، فرنسا وكيفية ربطها من قبل فريق العمل بالمشروع.