فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يعقد اجتماعه الدوري السادس في الرياض

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري السادس لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، في مدينة الرياض، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من عمل الفريق وإطلاع الأندية على آخر المستجدات والخطوات القادمة نحو إتمام المشروع.
واستعرض فريق عمل المشروع النتائج التي توصل لها في المرحلة الثانية وشملت عهد جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - يرحمه الله - والممتدة من عام 1953-1964م وبذلك يكون فريق عمل المشروع قد أتم العمل على ما يزيد عن 44 عاماً من تاريخ كرة القدم السعودية.
وقد صادق ممثلو الأندية أعضاء الجمعية العمومية على نتائج المرحلة الثانية من المشروع.
وجدد فريق عمل المشروع دعوته لممثلي الأندية بتزويد المشروع بالوثائق والمستندات التي تساهم في دعم المشروع، مقدمين شكرهم للأندية التي تفاعلت في الفترة السابقة.
واستعرض خبير التوثيق حكيم غزاوي والمرشح للعمل في المشروع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم التجارب الدولية في التوثيق الرياضي لعدد من الدول، أبرزها: إيطاليا، إنجلترا، إسبانيا، البرازيـل، فرنسا وكيفية ربطها من قبل فريق العمل بالمشروع.
وأكد فريق العمل أن العمل مستمر على بقية مراحل المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه وسيتم في ورشة العمل القادمة استعراض نتائج المرحلة الثالثة للمشروع والمتعلقة بعهد جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.
وقد ناقش ممثلو الأندية، أعضاء فريق عمل المشروع بعد استعراض نتائج المرحلة الثانية.
وسيتم عقد الاجتماع الدوري السابع في سبتمبر المقبل، وذلك حسب الجدول الزمني لاجتماعات الأندية مع فريق عمل المشروع.