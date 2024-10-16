تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً "السعودية 2025" تنطلق السبت

سيتأهل جميع متصدري المجموعات العشرة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى النسخة العشرين من نهائيات هذه البطولة القارية، مع تأهل السعودية الفائزة باللقب مرتين عامي (1985، 1988) تلقائياً كونها ستستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1992.