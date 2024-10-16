تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً "السعودية 2025" تنطلق السبت

تنطلق تصفيات نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025 في السعودية، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر، بمشاركة ألمع المواهب الصاعدة في آسيا في منافسات قوية للحصول على فرصة للتألق خلال رحلتهم نحو تحقيق المجد القاري.
تم تقسيم 42 منتخباً مشاركاً في التصفيات إلى 10 مجموعات في أعقاب انسحاب منتخب لبنان، وبحيث تتكون ست مجموعات من أربعة منتخبات ومجموعة من ثلاثة منتخبات، وثلاث مجموعات من خمسة منتخبات، وذلك للمنافسة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة عبر التجمع في بلد واحد، بحيث تستمر التصفيات حتى 27 أكتوبر.
سيتأهل جميع متصدري المجموعات العشرة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى النسخة العشرين من نهائيات هذه البطولة القارية، مع تأهل السعودية الفائزة باللقب مرتين عامي (1985، 1988) تلقائياً كونها ستستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1992.
ويتطلع 11 منتخباً إلى الظهور لأول مرة في النهائيات: بوتان، بروناي دار السلام، كمبوديا، الصين تايبيه، غوام، ماكاو، المالديف، منغوليا، جزر شمال ماريانا، فلسطين، والفلبين.