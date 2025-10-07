"ويبوك" تتصدى لتذاكر السوق السوداء.. تحجب 6 آلاف تذكرة من مباراة السعودية وإندونيسيا

أعلنت منصة ويبوك، الجهة الرسمية المعتمدة لبيع تذاكر مباراة السعودية ضد إندونيسيا، عن رصدها وحجبها لما يقارب 6 آلاف تذكرة مشبوهة تم تداولها في السوق السوداء، تخص مباراة السعودية وإندونيسيا المقرَّر إقامتها يوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأكدت المنصة أن منظومتها التقنية المتطورة تعتمد على نظام إلكتروني متكامل يضمن حماية التذاكر من النسخ أو التداول غير المشروع، مما يسهم في حفظ حقوق الجماهير وضمان سلامة عمليات الشراء.

ودعت ويبوك الجماهير الرياضية إلى عدم شراء التذاكر من أي منصات غير رسمية، وشدّدت على أهمية استخدام خاصية "الإهداء أو إعادة البيع" المتاحة عبر المنصة الرسمية، لضمان انتقال التذكرة بشكل آمن وموثوق.

كما أخلت المنصة مسؤوليتها بالكامل عن أي تذاكر يتم بيعها أو شراؤها من قنوات غير معتمدة، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المواقع والحسابات التي تروّج للتذاكر بطرق مخالفة.

واختتمت ويبوك بيانها بتمنياتها للجماهير بتجربة حضور استثنائية وممتعة في هذه المباراة المرتقبة.