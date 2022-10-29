أمير الرياض يرعى بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة الـ 11

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الحادية عشرة التي يشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وذلك في مركز المرتجز للفروسية في ملهم شمال مدينة الرياض.