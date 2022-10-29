أمير الرياض يرعى بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة الـ 11

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الحادية عشرة التي يشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وذلك في مركز المرتجز للفروسية في ملهم شمال مدينة الرياض.
ويشارك في البطولة ما يقارب (350) رأسًا من الخيل العربية المنتجة في المملكة، والتي تتنافس في عروض الجمال على مدار ثلاثة أيام.
وتوج سموه الفائز بالمركز الأول بالبطولة لفئة المهرات عمر سنة "ليالي السيد" للمالك مربط السيد.
وتهتم البطولة بالخيل التي ولدت ونشأت بالمملكة دعمًا لقطاع الخيل العربية، ورياضة الفروسية بشكل عام.