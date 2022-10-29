رياضة

أمير الرياض يرعى بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة الـ 11

يشارك فيها 350 رأسًا من الخيل العربية المنتجة بالمملكة
أمير الرياض يرعى بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة الـ 11
واس
واس

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الحادية عشرة التي يشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وذلك في مركز المرتجز للفروسية في ملهم شمال مدينة الرياض.

ويشارك في البطولة ما يقارب (350) رأسًا من الخيل العربية المنتجة في المملكة، والتي تتنافس في عروض الجمال على مدار ثلاثة أيام.

وتوج سموه الفائز بالمركز الأول بالبطولة لفئة المهرات عمر سنة "ليالي السيد" للمالك مربط السيد.

وتهتم البطولة بالخيل التي ولدت ونشأت بالمملكة دعمًا لقطاع الخيل العربية، ورياضة الفروسية بشكل عام.

جمال الخيل العربية الأصيلة
أمير الرياض
فيصل بن بندر
بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة

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