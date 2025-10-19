مدرب الأهلي يايسله: نعود للمشاركة الآسيوية ونحن متحمسون للعب أمام جماهيرنا

أكد المدير الفني لفريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، الألماني ماتياس يايسله، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الغرافة القطري غدًا الاثنين في جدة، ضمن منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال يايسله خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "ليس من السهل أن تخوض مواجهة بعد التعثر في مباراة سابقة، ولجماهيرنا كامل الحق في الغضب، فنحن في نفس المركب وأشعر بخيبة أمل، لكننا نسعى للتعويض واستعادة نغمة الانتصارات".
وعن مباراة الشباب الأخيرة التي انتهت بالتعادل ضمن منافسات دوري روشن السعودي، أوضح المدرب الألماني أنها "لم تكن مواجهة سهلة، خصوصًا أنها جاءت بعد فترة التوقف الدولي".
واختتم يايسله تصريحاته قائلاً: "نعود للمشاركة الآسيوية ونحن متحمسون للعب أمام جماهيرنا، الذين سيمنحوننا دافعًا إضافيًا كبيرًا لمواصلة المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية".