في ختام الجولة السابعة من دوري "يلو".. العلا يتصدر هجوميًا ودفاعيًا

تمسّك فريق العلا الأول لكرة القدم بصدارة ترتيب الأندية بدوري يلو للمحترفين بعد ختام منافسات الجولة السابعة، والتي شهدت تعادل فريق العلا مع فريق الفيصلي بنتيجة 2-2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنوّرة، ليتصدّر جدول الترتيب في المركز الأول برصيد 17 نقطة.
وعلى صعيد قائمة الهدافين، عزّز النيجيري نوانكو سيمون لاعب العروبة صدارته للقائمة برصيد 11 هدفًا، في وقت اشتعلت فيه المنافسة على المراكز الأولى بين الهدافين، حيث جاء في المركز الثاني لاعب الدرعية غايتان لابورد برصيد 8 أهداف، وتساوى لاعبا أبها والرائد، سيلا سو وجانو زينهو، برصيد 7 أهداف لكلٍّ منهما.
واستمر العلا في صدارته كأقوى خط هجوم بـ 19 هدفًا، يليه أبها بـ 17 هدفًا ثم العروبة بـ 19 هدفًا، كما حافظ العلا على صدارته لقائمة الأقوى دفاعًا بـ 5 أهداف فقط سكنت شباكه، يليه الدرعية بـ 6 أهداف ثم الفيصلي "7 أهداف".
وشهدت الجولة السابعة من دوري يلو تسجيل 22 هدفًا، فيما تمّ إشهار البطاقة الحمراء 5 مرّات، لتُعادل الجولة أكبر عدد من البطاقات الحمراء التي أُشهرت في جولة واحدة، والذي شهدته الجولة الأولى أيضًا.