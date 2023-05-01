ميداليتان برونزيتان لأخضر التايكوندو في دولية صوفيا

حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو، دنيا أبو طالب، ثالثة العالم، برونزية وزن (53) بعد أن فازت على الفرنسية والتشيكية في طريقها نحو المركز الثالث، في منافسات بطولة بلغاريا الدولية التي اختتمت أمس السبت، بالعاصمة البلغارية (صوفيا).
كما حقق اللاعب رياض الظافري الميدالية البرونزية في وزن (54)، بعد فوزه على لاعبي الهند وفرنسا قبل خسارته من المغربي في دور الأربعة.
وجاءت مشاركة الأخضر السعودي ضمن برنامج الاستعداد لبطولة العالم للكبار بأذربيجان نهاية شهر مايو الجاري، وبطولة الجائزة الكبرى بروما يونيو المقبل.