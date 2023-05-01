ميداليتان برونزيتان لأخضر التايكوندو في دولية صوفيا

حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو، دنيا أبو طالب، ثالثة العالم، برونزية وزن (53) بعد أن فازت على الفرنسية والتشيكية في طريقها نحو المركز الثالث، في منافسات بطولة بلغاريا الدولية التي اختتمت أمس السبت، بالعاصمة البلغارية (صوفيا).