الكشف عن التقرير النهائي لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية .. تعرف على التفاصيل

وبين عبدالاله النجيمي: "تلقينا طلبات من بعض الأندية لتوثيق تاريخ تأسيس الأندية، وأحلناه إلى الجهة المختصة وهي وزارة الرياضة، بعد أن رفعنا تقريرًا بالشواهد من الأندية، وكنا في تواصل دائم مع الأندية، والرد على جميع الاستفسارات قبل كل جمعية عمومية أو بعدها، وعقدنا أكثر من 50 اجتماعًا. هناك نادٍ واحد رفض المصادقة على وثيقة مصطلحات البطولات، والشركاء الرئيسيون في المشروع هم الجمعية العمومية لاتحاد القدم، ووزارة الرياضة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ودارة الملك عبدالعزيز، ورابطة دوري المحترفين، وخبراء من فيفا".