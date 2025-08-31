الكشف عن التقرير النهائي لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية .. تعرف على التفاصيل

كشف فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مساء اليوم الأحد، عن التقرير النهائي للمشروع الذي يوثق الفترة الزمنية الممتدة من عام 1902 وحتى عام 2025، وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض.
وأكد عبدالاله النجيمي، عضو لجنة توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أن مشروع التوثيق غطى فترة 123 عامًا بدءًا من 1902 وحتى العام الجاري.. كل الأندية وافقت على آلية عمل مشروع توثيق كرة القدم السعودية، وجميعهم أرسلوا خطابات رسمية، و"الفيفا" أشاد بمنهجية العمل.
وأضاف: "بدايات المعرفة بكرة القدم في المملكة العربية السعودية تعود إلى الفترة بين عامي 1916 و1918، حيث مارس عدد من منسوبي البوارج الحربية البريطانية كرة القدم في موانئ رابغ وينبع.. كما ظهر مصطلح كرة القدم للمرة الأولى في الصحف المحلية".
وكان أقدم تاريخ مذكور لممارسة كرة القدم بين المواطنين والمقيمين في الحجاز يعود إلى الفترة من 1921 إلى 1925.. أما أقدم ممارسة موثقة لكرة القدم في الأندية السعودية مؤرخة بعام 1928.. الدوري السعودي سادس أقدم دوري في المنطقة العربية.
وتابع: "أول مسابقة مكتملة كانت عام 1932 وحققها أحد الأندية غير المتواجدة الآن.. ولكن في الرصد تم رصدها ورصد جميع الأندية حتى الأندية غير المتواجدة في وقتنا الحالي".
وأردف: "لا يوجد اتحاد يقارن بين أنديته.. لذا لا نستطيع نشر ترتيب للبطولات بشكل إجمالي.. وهذه ممارسة غير موجودة.. الأهم نشر السجل الشرفي للبطولات.. ولا يوجد تصنيف ثابت لنظام الدوري السعودي، ويوجد اختلاف كبير وتفاصيل صغيرة لهذه النماذج، وبعض الفترات كأس الملك يُلعب بنظام دوري فيه هبوط وصعود".
وأوضح عضو لجنة توثيق تاريخ كرة القدم السعودية أنه كان هناك دوريات تقام قبل انضمام السعودية للفيفا.. ولكن لا تُحسب كبطولة دوري رئيسية لأنها لم تكن تُنظم من جهة مختصة معتمدة من "فيفا".. وتم الاتفاق على أن بطولة الدوري هي البطولة التي تُلعب بجمع النقاط، والكأس هي البطولة التي تُلعب بنظام خروج ومغلوب.
وكشف النجيمي أن "أكثر من 3400" هو عدد البطولات المرصودة لكرة القدم السعودية بكافة الفئات، وكان هناك اختلاف كبير في تصنيف بطولات الدوري السعودي.. وكان هناك 5 تصنيفات شائعة، وكل تصنيف فيه عيوب.. 13% من البطولات تم رصدها للفئة الأعلى درجة تصنيفية، و87% للدرجات الأخرى.. وتم أيضًا رصد البطولات التي تُقام في النطاق الجغرافي المحدد.. و95.2% من البطولات التي تم رصدها كانت تحت جهة مختصة محلية.
واستطرد: "حرصنا على توثيق جميع المسابقات منذ عهد الملك عبدالعزيز وقبل إنشاء الاتحاد السعودي لكرة القدم. و18 مايو 1955 أول خطاب رسمي أُرسل للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، و25 يناير 1947 هي المباراة الوحيدة التي تم رصدها تحت رعاية الملك عبدالعزيز".
وبين عبدالاله النجيمي: "تلقينا طلبات من بعض الأندية لتوثيق تاريخ تأسيس الأندية، وأحلناه إلى الجهة المختصة وهي وزارة الرياضة، بعد أن رفعنا تقريرًا بالشواهد من الأندية، وكنا في تواصل دائم مع الأندية، والرد على جميع الاستفسارات قبل كل جمعية عمومية أو بعدها، وعقدنا أكثر من 50 اجتماعًا. هناك نادٍ واحد رفض المصادقة على وثيقة مصطلحات البطولات، والشركاء الرئيسيون في المشروع هم الجمعية العمومية لاتحاد القدم، ووزارة الرياضة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ودارة الملك عبدالعزيز، ورابطة دوري المحترفين، وخبراء من فيفا".
وأتم عبدالاله النجيمي، عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنه "إذا قرر الاتحاد السعودي إلغاء نتائج المشروع، يجب أن يدعو جميع أعضاء الجمعية العمومية "الأندية"، ولا يوجد عمل بشري لا يوجد عليه اعتراضات، وهذا أمر طبيعي".
ويُعد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية أحد المبادرات الرائدة التي يُشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر متحف الفيفا، وعدد من الجهات الوطنية، في مقدمتها وزارة الرياضة، هيئة الإذاعة والتلفزيون، دارة الملك عبدالعزيز، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والأندية أعضاء الجمعية العمومية.