الفرج يكتفي بتمارين خاصة.. الأخضر يواصل إعداده لمواجهة الإكوادور

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ويستعد "الأخضر" لخوض أولى مبارياته الودية في المرحلة الثانية أمام منتخب الإكوادور يوم الجمعة المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا. فيما ستكون مباراته الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب "سلمان الفرج" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي. ويواصل"الأخضر" يوم غدٍ الخميس استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا على "ملعب منتجع لافينكا".