نتيجة للتدافع الذي حدث في مباراة النصر والوحدة "مرسول بارك" يعتذر

قيام بعض الجماهير بشراء مجموعة من التذاكر "المزيفة" عن طريق السوق السوداء وعبر مواقع بيع غير مصرحة أدى إلى تجمهر أعداد كبيرة لديها تذاكر غير صالحة تسبب في عدم قبول جهاز المسح الآلي لعديد من التذاكر، وهذا ما تسببت في التدافع والازدحام أمام بعض البوابات مما أدى إلى كسر في أحد البوابات الإلكترونية في بوابة رقم 4، مما تسبب في تعطيل كل أنظمة برمجة الدخول لجميع بوابات الملعب، وبناء عليه ولسلامة الجماهير الحاضرة قمنا بفتح البوابات وتنظيم دخول الجماهير لباقي المدرجات.