شبيبة الساورة الجزائري يستضيف الكويت الكويتي في إياب الدور الأول

وأقيمت 6 مباريات الأسبوع الماضي في جولة الذهاب من الدور الأول، إذ تعادل فريق القوة الجوية العراقي مع فريق الشباب السعودي بهدف لمثله، وفاز فريق الهلال السوداني على فريق المنامة البحريني بثلاثية دون رد، وفاز كذلك فريق المحرق البحريني 2-0 على فريق السيب العماني، وفريق الكويت الكويتي فاز بهدف دون مقابل أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري.