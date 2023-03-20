شبيبة الساورة الجزائري يستضيف الكويت الكويتي في إياب الدور الأول

يستضيف ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، مباراة فريقي شبيبة الساورة الجزائري والكويت الكويتي، غداً الثلاثاء، ضمن مرحلة الإياب للدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وكانت مباراة الذهاب الماضية كسبها فريق الكويت الكويتي بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد مرهون، وسيبحث كل فريق عن بطاقة التأهل الأولى إلى المرحلة التالية من البطولة، بينما تستكمل باقي مباريات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية خلال شهر أبريل المقبل.
وأقيمت 6 مباريات الأسبوع الماضي في جولة الذهاب من الدور الأول، إذ تعادل فريق القوة الجوية العراقي مع فريق الشباب السعودي بهدف لمثله، وفاز فريق الهلال السوداني على فريق المنامة البحريني بثلاثية دون رد، وفاز كذلك فريق المحرق البحريني 2-0 على فريق السيب العماني، وفريق الكويت الكويتي فاز بهدف دون مقابل أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري.
كما انتصر فريق نواذيبو الموريتاني على فريق شباب الأردن الأردني بنتيجة 4-1، وحقق فريق الجيش الملكي المغربي فوزاً بذات النتيجة على فريق الاتحاد الليبي.