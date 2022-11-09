"الأخضر السعودي" يختتم معسكر الإمارات بمواجهة "بنما" .. في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم

يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي "هيرفي رينارد" معسكره في الإمارات، بمواجهة منتخب بنما.
وتُقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.
وخاض المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية عددًا من المباريات الودية، حيث انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية (1/0)، ثم تعادل أمام ألبانيا (1/1)، كما تعادل سلبيًا أمام منتخب هندوراس، وأخيرًا حقق فوزًا بنتيجة (1/0) أمام منتخب آيسلندا.
وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تصدره المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام المنتخب الياباني.
وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كلٍ من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل، حيث يلتقي الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرًا مباراته أمام المكسيك.