"الأخضر السعودي" يختتم معسكر الإمارات بمواجهة "بنما" .. في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم

وخاض المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية عددًا من المباريات الودية، حيث انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية (1/0)، ثم تعادل أمام ألبانيا (1/1)، كما تعادل سلبيًا أمام منتخب هندوراس، وأخيرًا حقق فوزًا بنتيجة (1/0) أمام منتخب آيسلندا.